Tokyo'da Türk bayrağını Merve Tuncel ve Berke Saka taşıyacak
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Tokyo'da Türk bayrağını Merve Tuncel ve Berke Saka taşıyacak

Tokyo'da Türk bayrağını Merve Tuncel ve Berke Saka taşıyacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisinde Türk Bayrağı'nı milli yüzücüler Merve Tuncel ve Berke Saka birlikte taşıyacaklar.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisinde Türk Bayrağı'nı milli yüzücüler Merve Tuncel ve Berke Saka birlikte taşıyacaklar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisinde Ay yıldızlı bayrağımızı yüzme branşında yarışacak olan milli sporcular Merve Tuncel ve Berke Saka'nın taşıyacağını duyurdu.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde ay yıldızlı bayrağı kafilemizin en genç iki sporcusu tarafından taşınacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tokyo'da ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek tüm sporculara başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımızın her biri Türkiye'nin sporcusu olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphem yok. Göğüslerinde taşıdıkları ay-yıldızlı bayrağımızı ve bu aziz milleti en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın...
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