Tokyo'da Türk bayrağını Merve Tuncel ve Berke Saka taşıyacak

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisinde Türk Bayrağı'nı milli yüzücüler Merve Tuncel ve Berke Saka birlikte taşıyacaklar.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisinde Türk Bayrağı'nı milli yüzücüler Merve Tuncel ve Berke Saka birlikte taşıyacaklar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisinde Ay yıldızlı bayrağımızı yüzme branşında yarışacak olan milli sporcular Merve Tuncel ve Berke Saka'nın taşıyacağını duyurdu.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde ay yıldızlı bayrağı kafilemizin en genç iki sporcusu tarafından taşınacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tokyo'da ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek tüm sporculara başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımızın her biri Türkiye'nin sporcusu olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphem yok. Göğüslerinde taşıdıkları ay-yıldızlı bayrağımızı ve bu aziz milleti en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı