Tokyo'da son 18 ayın en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı - Haberler
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Tokyo'da son 18 ayın en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Tokyo'da son 18 ayın en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da son bir buçuk yılın en düşük günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı saptandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da son bir buçuk yılın en düşük günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı saptandı.

Tokyo Metropol Valiliğine göre, başkent bölgesinde son 24 saatte 6 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bu sayı, 5 vakanın saptandığı 31 Mayıs 2020'den bugüne en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı olarak kayda geçti.

Ekim ayının ortasından beri günlük vaka sayılarının 50'nin altında seyrettiği başkentte son rakamlarla vaka sayısı 382 bin 95'e çıktı.

Son bir günde bir kişinin hayatını kaybettiği başkent genelinde 8 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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