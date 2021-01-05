Tokyo'da orkinos balığı 202 bin dolara satıldı
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Tokyo'da orkinos balığı 202 bin dolara satıldı

05.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:00
Tokyo'da orkinos balığı 202 bin dolara satıldı

Japonya'da mezata çıkartılan 208 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos balığı, yaklaşık 202,5 bin dolara (20,84 milyon yen) alıcı buldu.

Japonya'da mezata çıkartılan 208 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos balığı, yaklaşık 202,5 bin dolara (20,84 milyon yen) alıcı buldu.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, dünyanın en büyük taze balık, sebze ve meyve halleri arasında gösterilen Tokyo'daki Toyosu Pazarı'nda yeni yıl mezatı düzenlendi.

Mezatta, bir balıkçının yakaladığı 208 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos balığı 202,5 bin dolara satıldı.

2020'de 276 kilogram balık 1,87 milyon dolara (193,2 milyon yen), 2019'da ise 278 kilogramlık balık, 3,2 milyon dolara (333,6 milyon yen) satılmıştı.

Fiyatların düşmesinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkili olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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