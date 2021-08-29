Tokyo'da milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan gümüş madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takım açık kategorisinde gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takım açık kategorisinde gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda para okçulukta Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan oluşan makaralı yay açık sınıf karışık takımı finalde Çin ile karşı karşıya geldi. Milliler, müsabakadan 153-152 mağlup ayrıldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öznur ve Bülent, Türkiye'ye Tokyo'da kazandırdığı ilk gümüş madalyasının yanında oyunlar tarihinde okçulukta takım olarak ilk madalyayı elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı