Tokyo'da milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan gümüş madalya
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Tokyo'da milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan gümüş madalya

Tokyo'da milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan gümüş madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takım açık kategorisinde gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takım açık kategorisinde gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda para okçulukta Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan oluşan makaralı yay açık sınıf karışık takımı finalde Çin ile karşı karşıya geldi. Milliler, müsabakadan 153-152 mağlup ayrıldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öznur ve Bülent, Türkiye'ye Tokyo'da kazandırdığı ilk gümüş madalyasının yanında oyunlar tarihinde okçulukta takım olarak ilk madalyayı elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. - İSTANBUL

Tokyo'da milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan gümüş madalya
Tokyo'da milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan gümüş madalya
Tokyo'da milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan gümüş madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda finale yükselerek madalyayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda finale yükselerek madalyayı garantiledi.
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Tokyo'da milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan gümüş madalya - Haberler Spor
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