Tokyo'da katlı otoparkta yangın durdurma sistemi kazasında 4 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo'da katlı otoparkta yangın durdurma sistemi kazasında 4 kişi öldü

Tokyo'da katlı otoparkta yangın durdurma sistemi kazasında 4 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın başkenti Tokyo'da katlı otoparkta yangın durdurma sisteminin kasıtsız olarak faaliyete geçirilmesi sonucu, kapalı mekanda yüksek seviyede karbondioksite maruz kalan 4 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da katlı otoparkta yangın durdurma sisteminin kasıtsız olarak faaliyete geçirilmesi sonucu, kapalı mekanda yüksek seviyede karbondioksite maruz kalan 4 kişi hayatını kaybetti.

Tokyo'nun Şincuku bölgesinde 6 inşaat bakım işçisi bir katlı otoparkın bodrumunun tavanını kaplarken, otoparkın yangın durdurma sistemi kasıtsızca devreye girdi.

Durdurma sistemi otomatik olarak bodrumun kepenklerini kapattı. Devreye giren söndürme sistemi iç kısma otomatikman karbondioksit salgıladı.

İşçilerden biri otoparktan kaçabilmeyi başararak yardım çağırdı.

Yüksek seviyede karbondioksite maruz kalan 30 ila 50 yaşları arasındaki 4 işçi ise hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan bir kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ryan Babel Metin Oktay Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tokyo'da katlı otoparkta yangın durdurma sistemi kazasında 4 kişi öldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 06:11:02. #1.14#

title