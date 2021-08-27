Tokyo'da ilk madalya Recep Çiftçi'den
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Tokyo'da ilk madalya Recep Çiftçi'den

Tokyo'da ilk madalya Recep Çiftçi'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi, Marcos Dennis Blanco'yu mağlup ederek bronz madalya kazandı ve Türkiye'ye, Tokyo'da ilk madalyayı getirdi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi, Marcos Dennis Blanco'yu mağlup ederek bronz madalya kazandı ve Türkiye'ye, Tokyo'da ilk madalyayı getirdi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler 60 kiloda Recep Çiftçi, Venezuella'dan Marcos Dennis Blanco ile karşı karşıya geldi. Çiftçi, Venezuellalı rakibini ippon ile mağlup ederek bronz madalya kazandı. Milli sporcu, böylece 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalyasını getirdi.

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Bakan Kasapoğlu, Recep Çiftçi'yi başarısından dolayı tebrik etti. - İSTANBUL

Tokyo'da ilk madalya Recep Çiftçi'den
Tokyo'da ilk madalya Recep Çiftçi'den
Tokyo'da ilk madalya Recep Çiftçi'den
Tokyo'da ilk madalya Recep Çiftçi'den
Tokyo'da ilk madalya Recep Çiftçi'den

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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