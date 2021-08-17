Tokyo'da güvenlik görevlisine saldıran Gürcü judocu gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo'da güvenlik görevlisine saldıran Gürcü judocu gözaltına alındı

Tokyo'da güvenlik görevlisine saldıran Gürcü judocu gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da kaldığı otelde güvenlik görevlisine saldıran Gürcistan Paralimpik Judo Takımı sporcusu gözaltına alındı.

Japonya'da kaldığı otelde güvenlik görevlisine saldıran Gürcistan Paralimpik Judo Takımı sporcusu gözaltına alındı.

Gürcistan Paralimpik Judo Takımı sporcuları, kaldıkları otelin koridorunda yaptıkları gürültü sonrası güvenlik görevlisince uyarıldı.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, uyarı sonrası öfkelenen Zviad Gogotchuri, güvenlik görevlisine saldırdı.

Görevlinin kaburgasını kırdığı iddiasıyla Gogotchuri, şikayet sonrası gözaltına alındı.

Görgü tanıkları Gürcü sporcunun olay sırasında alkollü olduğunu bildirdi.

Açılan soruşturma sonunda emniyet kaynakları, Gogotchuri'nin suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesine dayandırılan bilgiye göre Gürcü sporcu turnuvadan diskalifiye edilerek, ülkesine gönderilecek.

34 yaşındaki Gogotchuri, Rio 2016 Olimpiyatlarında 90 kiloda altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Ziya Selçuk İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işın Karaca Yıldız Tilbe Seren Serengil Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Samet Aybaba Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokyo'da güvenlik görevlisine saldıran Gürcü judocu gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 05:43:53. #1.16#

title