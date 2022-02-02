Tokyo'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 20 bini aştı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da tespit edilen günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 20 bini geçti.

Tokyo Metropol Valiliği, son bir günde başkent genelinde 21 bin 576 vaka saptandığını açıkladı.

Böylelikle salgının başından bu yana Tokyo'da kaydedilen toplam vaka sayısı 613 bin 804'e yükseldi.

Japonya hükümeti, ocak ayının son haftasından bu yana Tokyo dahil 34 eyalette salgına karşı kısmi olağanüstü hal (OHAL) uyguluyor.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisi veriyor.

Başbakan Kişida Fumio, hafta başında başkent ve çevre eyaletlerinde tam OHAL uygulamasını planlamadıklarını açıklamıştı.