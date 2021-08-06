Son dakika haber... SPOR Tokyo'da finale yükselen Busenaz Sürmeneli Yarın gerçek Buse'yi izleyeceksiniz
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Son dakika haber... SPOR Tokyo'da finale yükselen Busenaz Sürmeneli Yarın gerçek Buse'yi izleyeceksiniz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Tokyo'da finale yükselen Busenaz Sürmeneli Yarın gerçek Buse'yi izleyeceksinizVIDEO YOKAntrenör Cahit Süme Altın madalya hedefimizi inşallah gerçekleştireceğizErcan ATA ANKARA, (DHA) - Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Daha önce rakibimle oynamadım ama nasıl bir boksör olduğunu biliyorum.

Tokyo'da finale yükselen Busenaz Sürmeneli Yarın gerçek Buse'yi izleyeceksiniz

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Antrenör Cahit Süme Altın madalya hedefimizi inşallah gerçekleştireceğiz

Ercan ATA ANKARA, (DHA) - Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Daha önce rakibimle oynamadım ama nasıl bir boksör olduğunu biliyorum. Onu yenebilecek güçte ve teknikte olduğumu da düşünüyorum. Güzel bir şekilde hazırlandık buraya. Çocukluk hayalim olan altın madalyayı tüm Türkiye'ye, büyük Trabzon'a, Trabzonspor'umuza armağan etmek için yarın gerçek Buse'yi izleyeceksiniz inşallah dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda finale yükselen ve yarın saat 09.15'te Çinli rakibi Hong Gu ile karşılaşacak olan Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme, final maçı öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Altın madalyayı tüm Türkiye'ye hediye etmek istediğini vurgulayan Sürmeneli, Her şey güzel gidiyor. Finale çıktım. Hintli rakibim ile güzel bir başlangıç yaptık. Yarı final ve final için güzel bir başlangıç oldu. Her şey güzel gidiyor. İnşallah yarın da Çinli rakibimle karşılaşacağım. Daha önce rakibimle oynamadım ama nasıl bir boksör olduğunu biliyorum. Onu yenebilecek güçte ve teknikte olduğumu da düşünüyorum. Güzel bir şekilde hazırlandık buraya. Çocukluk hayalim olan altın madalyayı tüm Türkiye'ye, büyük Trabzon'a, Trabzonspor'umuza armağan etmek için yarın gerçek Buse'yi izleyeceksiniz inşallah. Bana dua eden ellerin hiçbir zaman inmemesini istiyorum diye konuştu.

CAHİT SÜME ALTIN MADALYA HEDEFİMİZİ İNŞALLAH GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme ise, altın madalya alacaklarına inandığını belirtirek, Olimpiyat Oyunları'nda finaldeyiz. Çok güzel bir mücadele sergiledik. Buse Naz Sürmeneli ile birlikte Hintli rakibimizi 5-0 gibi güzel bir skorla yendik. Çok güzel mücadeleler sergiledik finale gelene kadar. Zaten buraya gelirken olimpiyat altın madalyası hedefiyle geldik. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Yarın inşallah Çinli ile final mücadelesi vereceğiz. Başaracağımıza inanıyoruz. Buse de ben de ülke olarak da sizlerin dualarına ihtiyacımız var. Sizin o pozitif enerjinizle birlikte bu güzel başarıyı yakalayacağız. Ülkemizin içinde bulunmuş olduğu bu günlerde buna çok ihtiyacı var. Bir nebze su serpebiliyorsak bu yangına, alevlere ne mutlu bize ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... SPOR Tokyo'da finale yükselen Busenaz Sürmeneli Yarın gerçek Buse'yi izleyeceksiniz
Son dakika haber... SPOR Tokyo'da finale yükselen Busenaz Sürmeneli Yarın gerçek Buse'yi izleyeceksiniz
Son dakika haber... SPOR Tokyo'da finale yükselen Busenaz Sürmeneli Yarın gerçek Buse'yi izleyeceksiniz
Son dakika haber... SPOR Tokyo'da finale yükselen Busenaz Sürmeneli Yarın gerçek Buse'yi izleyeceksiniz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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