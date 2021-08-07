Tokyo'da banliyö treninde bıçaklı saldırı: 10 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo'da banliyö treninde bıçaklı saldırı: 10 yaralı

Tokyo'da banliyö treninde bıçaklı saldırı: 10 yaralı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Setagaya bölgesindeki banliyö treninde bıçaklı saldırıya uğrayan 10 yolcu yaralandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Setagaya bölgesindeki banliyö treninde bıçaklı saldırıya uğrayan 10 yolcu yaralandı.

Yerel emniyet kaynaklarına göre olay, Tokyo'nun işlek tren hatlarından Odakyu'da meydana geldi.

Kyodo ajansına göre Tsuşima Yusuke (36) isimli kişi, hat üzerinde hareket halindeki trende bıçakla yolculara saldırdı.

Saldırıda, biri ağır 10 kişi yaralandı.

Yolcuların çığlık seslerini duyan kondüktör, 10 vagonlu treni durdurdu.

Tsuşima, istasyondan ayrıldıktan sonra girdiği süpermarkette yakalandı.

Tutuklanan Tsuşima'nın sorgusunda, "Son 6 yıldır mutlu görünen bir kadını öldürmek istemiştim, herhangi biri olabilirdi." dediği ifade edildi. Saldırganın, "Vagonda kaçacak yer olamayacağı için çok daha fazla insanı öldürebilmeyi" planladığı kaydedildi.

Olay sonrası yolcular emniyetli şekilde tahliye edildi ve Odakyu hattının bazı seferleri askıya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Yusuf Güney Şevval Şahin
Spor Eda Erdem Burak Elmas Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokyo'da banliyö treninde bıçaklı saldırı: 10 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 07:16:41. #1.15#

title