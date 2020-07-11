Tokyo'da 206 korona virüs vakası tespit edildi
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Tokyo'da 206 korona virüs vakası tespit edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da ilk kez 3 gün boyunca 200 üzerinde seyreden yeni Covid-19 vaka sayısı bugün 206 oldu.

Tokyo'da 206 korona virüs vakası tespit edildi
11.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:04

Japonya'nın başkenti Tokyo'da ilk kez 3 gün boyunca 200 üzerinde seyreden yeni Covid-19 vaka sayısı bugün 206 oldu. Ülke genelinde doğrulanan 378 yeni enfeksiyon Japonya'daki toplam vaka sayısını 22 bin 288'e taşıdı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki günlük yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısı ilk kez ardışık 3 gün boyunca 200'ün üzerine çıktı. Tokyo yerel hükümetinin verilerine göre, Perşembe 224, dün ise 243 enfeksiyon doğrulanan dev metropolde bugün de 206 kişide Covid-19'a rastlandı. Japonya genelinde bugün tespit edilen 378 yeni enfeksiyon ülke genelindeki toplam vaka sayısını 22 bin 288'e taşırken, havaalanlarındaki karantina istasyonlarında belirlenen vakalar ile karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişinin toplam bilançoya dahil olduğu vurgulandı. Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının ise 996'ya yükseldiği belirtildi.

OHAL'in ardından yükselişe geçti

Korona virüs pandemisi nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 25 Mayıs'ta sona erdiği Japonya'da günlük vaka sayılarında son 3 haftada artış gözlenmiş, hükümet ise yeniden OHAL ilanını gerektirecek şartların oluşmadığını açıklamıştı. Başkent Tokyo başta olmak üzere yeni enfeksiyonların gece kulübü gibi eğlence merkezlerinden yayıldığının anlaşılması üzerine, söz konusu işletmelere kepenk kapatma çağrısı yapılması gündeme gelmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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