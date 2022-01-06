Tokyo'da 2018 kışı sonrası ilk "şiddetli kar" uyarısı - Haberler
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Tokyo'da 2018 kışı sonrası ilk "şiddetli kar" uyarısı

Tokyo'da 2018 kışı sonrası ilk
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın başkenti Tokyo için son 4 yıldır ilk kez "şiddetli kar" uyarısı yapıldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo için son 4 yıldır ilk kez "şiddetli Kar" uyarısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, hafta başında ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde etkili soğuk havanın, doğu ve güney kesimlerine doğru yöneldiği belirtildi.

Tokyo'nun 23 ilçesine yönelik "şiddetli kar yağışı" uyarısı yapılan açıklamada, şehir halkına "buzlanma ve trafik aksaklıklarına karşı dikkatli olmaları" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Tokyo çevresindeki eyaletlerin de etkilenebileceği bildirildi.

100 yerel uçuş iptal edildi

Başkent bölgesinde hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altına indi, yoğun yağış hava ve demir yollarını olumsuz etkiledi.

Japan Airlines (JAL) ile All Nippon Airways (ANA), Tokyo'daki Haneda ve Narita havalimanları kalkış ve inişli 100 yerel uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

East Japan Railway, Tokaido hattındaki demir yolu seferlerinin gecikmelere maruz kaldığını duyurdu.

Kyodo ajansı, Mart 2020 sonrası Tokyo'da yağan karın ilk kez tuttuğunu aktardı.

JMA'nın Tokyo geneli için "şiddetli kar uyarısının" en son Ocak 2018'de yaptığı kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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