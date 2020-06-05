Tokyo camisinde 3 ay sonra ilk cuma namazı "rezervasyonla" kılındı
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Tokyo camisinde 3 ay sonra ilk cuma namazı "rezervasyonla" kılındı

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan olağanüstü hal şartlarının kaldırılmasıyla Tokyo camisinde ilk cuma namazı 3 ay sonra ilk kez kılındı.

Tokyo camisinde 3 ay sonra ilk cuma namazı
05.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:15

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan olağanüstü hal şartlarının kaldırılmasıyla Tokyo camisinde ilk cuma namazı 3 ay sonra ilk kez kılındı.

Salgın tedbirlerinin hafifletilerek hayatın normale dönüş yaşadığı Japonya'da Tokyo camisi cemaatine kavuştu.

Kovid-19 salgında ibadet faaliyetlerinin askıya alınmasıyla en son 28 Şubat'ta cemaat kabul edilen cami, kapılarını 3 ay sonra yeniden cuma namazında açtı.

Bu kapsamda Japonya Diyanet Vakfı ile Tokyo Cami ve Türk Kültür Merkezi yetkililerince namaz için hafta başında internet üzerinden 100 kişilik rezervasyon kaydı alındı.

Talebin çok olması nedeniyle cami içinde namaz kılacaklar kurayla belirlendi.

Rezervasyon yaptıramayan ancak yine de gelmek isteyen cemaat için ise avluda yer ayrıldı.

Camiye ateşleri ölçülerek alınan cemaat, aralıklarla saf tuttu.

Japonca, Arapça, İngilizce ve Türkçe verilen hutbenin ardından Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rifat Çınar namazı kıldırdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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