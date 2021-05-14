Tokyo Camisi'nde verilen cuma hutbesinde "Kudüs İslam'ın yurdudur" vurgusu
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Tokyo Camisi'nde verilen cuma hutbesinde "Kudüs İslam'ın yurdudur" vurgusu

Tokyo Camisi'nde verilen cuma hutbesinde 'Kudüs İslam'ın yurdudur' vurgusu
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'daki Tokyo Camisi'nde verilen cuma hutbesinde, İsrail tarafından işgal edilen Kudüs'ün "İslam'ın yurdu" olduğu mesajı verildi.

Japonya'daki Tokyo Camisi'nde verilen cuma hutbesinde, İsrail tarafından işgal edilen Kudüs'ün "İslam'ın yurdu" olduğu mesajı verildi.

Japonya'da Müslümanlar, cuma namazını eda etmek üzere başkent Tokyo'nun Şibuya bölgesinde bulunan Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.

Maske, mesafe ve hijyen koşullarına riayet edilerek camiye alınan cemaat aralıklarla saf tuttu.

Okunan iç ezanın ardından Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar verdiği cuma hutbesinde "Kudüs'ün işgaline" değindi.

Kudüs'ün nice peygamberin aziz hatırasını taşıyan bir İslam şehri olduğunu kaydeden Çınar, Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 114. ayetinin mealini verdi:

"Allah'ın mescidlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, ahirette de onlar için büyük azap vardır."

Filistin ve Kudüs'ü işgal etmenin sadece bu bölgede değil, bütün yeryüzünde kaos çıkaracağını belirten Çınar, "Yegane çözüm ümmet-i Muhammed'in bir araya gelerek zulme ve işgale karşı çıkmasıdır." dedi.

Çınar, sözlerini "İman ve imkanlarını bir araya getirdiklerinde Müslümanlar dünyanın en adil ve merhametli gücünü oluşturacaktır. Kudüs İslam'ın yurdudur, Müslümanlara aittir." şeklinde tamamladı.

Kılınan cuma namazı sonrası, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı da eda edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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