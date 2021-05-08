Tokyo Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi
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Tokyo Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi

Tokyo Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni, başkentteki Tokyo Camisi'nde eda etti.

Japonya'da Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni, başkentteki Tokyo Camisi'nde eda etti.

Kadir Gecesi dolayısıyla Müslümanlar kentin en büyük ibadethanesi Tokyo Camisi'ne akın etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle girişte dezenfektan ve maske verilen cemaat, içeride aralıklarla saf tuttu.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rıfat Çınar, ezan okumasının ardından yatsı namazını ve hatim usulüyle teravih namazını kıldırdı.

Cemaat daha sonra Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşit Alas'ın okuduğu kaside ve salavatlara eşlik etti.

Tesbih namazının kılındığı ve Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, dualar eşliğinde Kadir Gecesi idrak edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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