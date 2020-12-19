Tokyo Camisi İmam Hatibi Çınar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Çınar, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" başlıklı fotoğrafına oy veren Çınar, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafını seçti.

İmam Hatip Çınar, haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan