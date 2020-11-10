Tokyo Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Tokyo Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

10.11.2020 04:53 | Son Güncelleme: 10.11.2020 04:56
Tokyo Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ataşeler, Türk toplumunun temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Mercan, vefatının 82. yılında Atatürk'ü saygıyla andı.

Mercan, "İstiklal mücadelesindeki üstün askeri yönetimi, kararlı duruşu, mümtaz liderliği, devlet adamlığı ve aydın diplomatlığı tarih sahnesinde yerini almıştır." dedi.

Atatürk'ün halkını kazanarak yönetip yönlendirdiğini belirten Mercan, "Cumhuriyet'in inşa sürecinde daima ileriye bakmış ve ileriye yürümüştür. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinin önemi bu çağın yaşadığı krizler karşısında ortadadır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Merthan Dündar'ın "Atatürk'ün Japonya ile temasları" konulu video sunumu izletildi.

Programda, Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarının Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün anısına sunduğu video mesajları yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

İlgili Haberler

'10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu' düzenlendi
"10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu" düzenlendi
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Mesut Yılmaz İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Varank
Magazin Madonna Özge Özder Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Falcao Samatta Tisserand Tamer Tuna Abdullah Avcı
Daha Fazla İstifa Ak Parti Fenerbahçe Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokyo Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi - Tokyo
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 04:56:53. #1.14#
title