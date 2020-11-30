Tokyo Borsası Başkanı 1 Ekim'de yaşanan sorun nedeniyle istifa etti
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Tokyo Borsası Başkanı 1 Ekim'de yaşanan sorun nedeniyle istifa etti

30.11.2020 17:36 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:41
Tokyo Borsası Başkanı 1 Ekim'de yaşanan sorun nedeniyle istifa etti

Tokyo Borsası Başkanı Koichiro Miyahara, 1 Ekim'de piyasaların bir gün kapanmasına neden olan bir sorunun sorumluluğunu üstlenerek görevinden istifa etti.

Tokyo Borsası Başkanı Koichiro Miyahara, 1 Ekim'de piyasaların bir gün kapanmasına neden olan bir sorunun sorumluluğunu üstlenerek görevinden istifa etti.

Tokyo Borsası'nın sahibi Japan Exchange Group'tan yapılan yazılı açıklamada, Tokyo Borsası Başkanı Koichiro Miyahara'nın 1 Ekim'de meydana gelen 'arrowhead cash equity' alım satım sistemindeki başarısızlığın sorumluluğunu üstlendiği ve görevinden istifasını istediği duyuruldu.

Öte yandan, Japan Exchange Group CEO'su Akira Kiyota'nın Tokyo Borsası'nın yeni başkanı olacağını bildirdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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