Tokyo Borsası Başkanı 1 Ekim'de yaşanan sorun nedeniyle istifa etti
30.11.2020 17:36 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:41
Tokyo Borsası Başkanı Koichiro Miyahara, 1 Ekim'de piyasaların bir gün kapanmasına neden olan bir sorunun sorumluluğunu üstlenerek görevinden istifa etti.
Tokyo Borsası Başkanı Koichiro Miyahara, 1 Ekim'de piyasaların bir gün kapanmasına neden olan bir sorunun sorumluluğunu üstlenerek görevinden istifa etti.
Tokyo Borsası'nın sahibi Japan Exchange Group'tan yapılan yazılı açıklamada, Tokyo Borsası Başkanı Koichiro Miyahara'nın 1 Ekim'de meydana gelen 'arrowhead cash equity' alım satım sistemindeki başarısızlığın sorumluluğunu üstlendiği ve görevinden istifasını istediği duyuruldu.
Öte yandan, Japan Exchange Group CEO'su Akira Kiyota'nın Tokyo Borsası'nın yeni başkanı olacağını bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı