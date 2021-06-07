Tokyo bileti için son yarış Mısır'da yapılacak

Tokyo Olimpiyatları öncesinde milli pentatletlerin çıkacağı son yarış olan '2021 UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası', 8-14 Haziran 2021 tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek.

Tokyo Olimpiyatları öncesinde milli pentatletlerin çıkacağı son yarış olan '2021 UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası', 8-14 Haziran 2021 tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 2021 yılının son yarışı olan 'UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası', 8-14 Haziran 2021 tarihleri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilecek. Mısır'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'na yönelik düzenlenen son şampiyonaya Türkiye'den 4 kadın, 4 erkek olmak üzere toplam 8 milli sporcu katılım gösterecek.

İlke Özyüksel, İpek Akşin, Sıdal Aslan ve Yaren Nur Polat; erkek sporculardan ise Arda Selçuk, Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ve Canberk Hulusi Ekin'in Türkiye'yi temsil edeceği UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası'nın ilk gün yarışları yüzme, eskrim, laser run etaplarından oluşan kadınlar kategorisinde, ikinci gün yarışları ise yine aynı etaplarda yapılacak erkekler kategorisi müsabakaları ile başlayacak. Ardından ön elemeleri geçerek başarılı olan 36 kadın sporcu 12 Haziran'da, başarılı olan 36 erkek sporcu da 13 Haziran'da yapılacak dünya şampiyonası final turunda; yüzme, eskrim, binicilik, laser run etaplarında Tokyo Olimpiyatları için puan toplamak için mücadele edecek. Dünya şampiyonası müsabakalarının son günü, katılımcı ülkelerin kadın ve erkek takımlarından oluşan 'Karışık Bayrak Yarışları' ile son bulacak.

Milli sporcu İlke Özyüksel'in olimpik sıralamadaki yerini koruması Tokyo Olimpiyatları için kota almasına yeterli gelecek. Yine milli sporcu Buğra Ünal'ın ise şampiyonada ilk 15'in içerisine girmesi Tokyo kotası için yeterli olacak. Diğer sporcular için Tokyo Olimpiyatları'na katılım fırsatı matematiksel olarak devam ediyor.

Milli sporcuların yeterli puan almaları halinde, Türkiye'nin ağustos ayında yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda azami iki kadın ve iki erkek pentatletle temsil edilme hakkı bulunuyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı