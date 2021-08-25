Tokyo 2020'yle ilgili yapılan araştırmaya göre Türkiye'de en çok okçuluk ve voleybol takip edildi

Tüketici araştırması şirketi Twentify'nin yaptığı araştırma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'de en çok okçuluk ve voleybolun takip edildiğini gösterdi.