Tokyo 2020 üçüncüsü milli karateci Uğur Aktaş, madalyasını aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler kumite +75 kiloda üçüncü olan milli karateci Uğur Aktaş, madalyasını aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler kumite +75 kiloda üçüncü olan milli karateci Uğur Aktaş, madalyasını aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate müsabakaları Nippon Budokan'da yapıldı.

Kumite +75 kiloda yarı finalde mücadele eden Uğur, finale çıkamadı ve olimpiyat üçüncüsü oldu. Milli karateci, karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle madalyasını boynuna taktı.

Uğur'un bronz madalya aldığı sıklette İranlı Sajad Ganjzadeh altın, Suudi Arabistan'dan Tareg Hamedi gümüş madalya kazandı. Diğer bronz madalya ise Japon Ryutaro Araga'ya gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay