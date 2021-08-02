Tokyo 2020 Türkiye voleybol puan durumu! Olimpiyatlarda B grubu voleybol puan durumu kaçtır? Türkiye çeyrek finalde kimle eşleşecek?

Tokyo 2020 Olimpiyatları Kadınlar grup karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemiz şuanda Rusya ile karşılaşıyor. Peki Türkiye'nin puan durumu kaçtır? Ülkemizin voleybol B grubundaki puan durumu kaç? İşte detaylar...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımımız tüm hızıyla rakiplerini yenmeye devam ediyor. Son karşılaşmada Arjantin'i 3-0 ile geçen millilerimiz bugün Rusya ile karşılaşacak. Peki Türkiye'nin puanı kaçtır? Gruplarda Türkiye'nin puan durumu nasıl? Çeyrek finalde kimle karşılaşacak?

TÜRKİYE TOKYO 2020 VOLEYBOL PUAN DURUMU

Ülkemiz Tokyo 2020 B grubunda yer alıyor. B grubu puan durumu şöyle:

İtalya : 9 puan ROC (Rusya) : 8 puan ABD : 8 puan Türkiye : 7 puan Çin : 1 puan Arjantin : 0 puan

Türkiye bugünkü Rusya maçını 3-0 veya 3-1 yenerse 10 puanla 2. sıraya yükselecektir.