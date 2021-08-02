Tokyo 2020 Türkiye voleybol puan durumu! Olimpiyatlarda B grubu voleybol puan durumu kaçtır? Türkiye çeyrek finalde kimle eşleşecek?
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Tokyo 2020 Türkiye voleybol puan durumu! Olimpiyatlarda B grubu voleybol puan durumu kaçtır? Türkiye çeyrek finalde kimle eşleşecek?

Tokyo 2020 Türkiye voleybol puan durumu! Olimpiyatlarda B grubu voleybol puan durumu kaçtır? Türkiye çeyrek finalde kimle eşleşecek?
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Tokyo 2020 Olimpiyatları Kadınlar grup karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemiz şuanda Rusya ile karşılaşıyor. Peki Türkiye'nin puan durumu kaçtır? Ülkemizin voleybol B grubundaki puan durumu kaç? İşte detaylar...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımımız tüm hızıyla rakiplerini yenmeye devam ediyor. Son karşılaşmada Arjantin'i 3-0 ile geçen millilerimiz bugün Rusya ile karşılaşacak. Peki Türkiye'nin puanı kaçtır? Gruplarda Türkiye'nin puan durumu nasıl? Çeyrek finalde kimle karşılaşacak?

TÜRKİYE TOKYO 2020 VOLEYBOL PUAN DURUMU

Ülkemiz Tokyo 2020 B grubunda yer alıyor. B grubu puan durumu şöyle:

  1. İtalya : 9 puan
  2. ROC (Rusya) : 8 puan
  3. ABD : 8 puan
  4. Türkiye : 7 puan
  5. Çin : 1 puan
  6. Arjantin : 0 puan

Türkiye bugünkü Rusya maçını 3-0 veya 3-1 yenerse 10 puanla 2. sıraya yükselecektir.

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