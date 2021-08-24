Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın taşıyacak
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Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın taşıyacak

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın taşıyacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, görme engelli para atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcusu Mücahit Günaydın'ın taşıyacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, görme engelli para atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcusu Mücahit Günaydın'ın taşıyacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, görme engelli para atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcusu Mücahit Günaydın'ın taşıyacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, 24 Ağustos Salı günü gerçekleşecek açılış töreninde Türk Bayrağı'nı Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın'ın taşıyacağını belirtti. Oyunlarda atletizm T11 kategorisinde kadınlar 1500 metrede mücadele edecek Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın müsabakalarında forma giyecek Mücahit Günaydın, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak. - ANKARA

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın taşıyacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
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Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın taşıyacak - Haberler Spor
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