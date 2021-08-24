Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? 2021 Paralimpik olimpiyatları ne zaman, hangi gün başlıyor, ne zaman bitecek?

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. 2020 Tokyo Olimpiyatlarının ardından Paralimpik Olimpiyat Oyunları bugün itibariyle başladı. Spor severler 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman başlayıp ne zaman bitecek tarihlerini merak etti. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor? Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları hangi kanalda yayınlanıyor? Tokyo 2020 Paralimpik olimpiyatları ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış töreniyle başlayacak. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? Paralimpik olimpiyatları hangi gün başlıyor, ne zaman bitecek? Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları kaç gün sürecek? Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları her gün olacak mı? İşte Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları tarihleri ve detayları...

PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN 2021?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış töreniyle başlayacak. 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni Türkiye Saati ile 14.00'te Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Oyunlarda 22 branşta yaklaşık 4 bin 400 sporcu mücadele edecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları bugün 24 Ağustos Salı günü saat 14:00 'da başlayacaktır. Olimpiyatları TRT Spor ve TRT Yıldız Spor kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TOKYO 2020 PARALİMPİK OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 24 Ağustos Salı 2021 tarihinde başlayacaktır. Olimpiyatlar 5 Eylül Pazar 2021 tarihinde sona erecektir.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 24 Ağustos Salı

24 Ağustos Salı Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 5 Eylül Pazar

ÜLKEMİZİ KAÇ SPORCU TEMSİL EDECEK?

Müsabakalar ise 25 Ağustos Çarşamba günü golbol, yüzme, masa tenisi, tekerlekli sandalye eskrim, tekerlekli sandalye basketbol, bisiklet, tekerlekli sandalye ragbi branşlarında yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye'yi 5 Eylül'de sona erecek organizasyonda 13 branşta 87 sporcu temsil edecek. Milli atıcı Muharrem Korhan Yamaç ve masa tenisinde Türkiye'yi temsil edecek Neslihan Kavas, oyunlara 5. kez katılacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Milliler, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştı.