Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi Muto, Kovid-19 vakalarının artmasından endişeli Açıklaması
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Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi Muto, Kovid-19 vakalarının artmasından endişeli Açıklaması

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi Muto, Kovid-19 vakalarının artmasından endişeli Açıklaması
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, Kovid-19 vakalarının ülkede artış gösterdiğini, bu yüzden 23 Temmuz Cuma günü başlayacak oyunların iptal edilme riskinin her zaman olduğunu belirtti.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, Kovid-19 vakalarının ülkede artış gösterdiğini, bu yüzden 23 Temmuz Cuma günü başlayacak oyunların iptal edilme riskinin her zaman olduğunu belirtti.

Tokyo'da basın toplantısı gerçekleştiren Muto, bir basın mensubunun "Oyunlar vakalardan dolayı son anda iptal edilebilir mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Her ihtimal masada. Vakalarda ani bir artış olursa tartışmalara devam edeceğiz. Gerektiği takdirde yetkililerle görüşürüz. Koronavirüs vaka sayılarının ne olacağını şimdiden öngöremeyiz. Bu nedenle vakalarda ani bir artış olursa, görüşmelere devam edeceğiz. Bu noktada korona vakaları artabilir ya da azalabilir. Tırmanış gerçekleştiğinde ne yapmamız gerektiğini düşüneceğiz."

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, oyunlar öncesinde şimdiye kadar sporcu, resmi yetkili ve gönüllülerden oluşan toplam 71 kişinin virüse yakalandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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