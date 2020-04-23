Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi: Olimpiyatların bir daha ertelenmesi mümkün değil
Tokyo Olimpiyatları Organizayon Komitesi, koronavirüs salgını nedeniyle halihazırda bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın daha fazla ertelenemeyeceğini söyledi.
23.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:47
Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, koronavirüs salgını nedeniyle halihazırda bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın daha fazla ertelenemeyeceğini söyledi.
Komite Başkanı Yoshiro Mori perşembe günü yaptığı açıklamada, 21 Temmuz 2021'de yapılması kararlaştırılan Tokyo Olimpiyatları'nın bir daha ertelenme şansı olmadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com