Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi: Olimpiyatların bir daha ertelenmesi mümkün değil Tokyo Olimpiyatları Organizayon Komitesi, koronavirüs salgını nedeniyle halihazırda bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın daha fazla ertelenemeyeceğini söyledi.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, koronavirüs salgını nedeniyle halihazırda bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın daha fazla ertelenemeyeceğini söyledi. Komite Başkanı Yoshiro Mori perşembe günü yaptığı açıklamada, 21 Temmuz 2021'de yapılması kararlaştırılan Tokyo Olimpiyatları'nın bir daha ertelenme şansı olmadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com