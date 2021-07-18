Tokyo 2020 öncesi Büyük Britanyalı 6 sporcu, koronavirüs nedeniyle karantinaya girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo 2020 öncesi Büyük Britanyalı 6 sporcu, koronavirüs nedeniyle karantinaya girdi

Tokyo 2020 öncesi Büyük Britanyalı 6 sporcu, koronavirüs nedeniyle karantinaya girdi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanya'yı temsil edecek 6 sporcu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişiyle yakın temasa girdikleri gerekçesiyle kendilerini karantinaya aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanya'yı temsil edecek 6 sporcu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişiyle yakın temasa girdikleri gerekçesiyle kendilerini karantinaya aldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Büyük Britanya kafilesini oyunlar öncesi Tokyo'ya taşıyan uçakta takım üyesi olmayan bir yolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı, bu nedenle uçakta yer alan 6 sporcu ile 2 takım görevlisinin tedbirler gereği kendilerini karantinaya aldığı belirtildi.

Adları açıklanmayan söz konusu 8 kişinin Tokyo'daki Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı ve bir süre daha karantina altında kalmaya devam edecekleri ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Süleyman Soylu Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Mustafa Destici
Magazin Alişan Seda Sayan Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokyo 2020 öncesi Büyük Britanyalı 6 sporcu, koronavirüs nedeniyle karantinaya girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 18:15:50. #1.16#

title