Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Yüz Tanıma Teknolojisi Kullanılacak

– Japon yetkililer, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda terörizme karşı güvenliği artırmak için çeşitli spor alanları ve yönetim birimlerinde otomatik yüz tanıma sistemini kullanmayı planlıyor.



Japan Times'ın, Olimpiyat Komitesi'nden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, sistem, sporcular, gazeteciler, güvenlik görevlileri ve yetkililer dahil olmak üzere yaklaşık 300-400 bin kişiyi kapsayacak.



Yüz tanıma sistemi, yaklaşık 40 mekanda kurulacak ve binlerce kişinin yüzlerini tarayarak davetsiz misafirlerin organizasyona girmesini önleyecek.



Sporcu veya gazetecinin yüzünü taradıktan sonra, sistem o kişinin geçerli bir geçiş belgesi olup olmadığını belirleyecek.



Yetkililer, sistemin atletlerin bekleme sürelerinin azaltılması ve çabucak yerlerine ulaştırmada da yararlı olacağına inanıyor.



Japan Times'a göre, teknoloji izleyiciler için kullanılamayacak.



Organizasyon komitesi, "oyunlarla ilgili tüm bireylere" yüzlerinin resminin olduğu özel kimlik kartları verecek.



Kimlik kartına sahip bir kişi belirli bir alana gireceği zaman, sistem kişinin yüzünü tarayacak ve veritabanında saklanan görüntülerle karşılaştıracak. Eğer eşleşen bir görüntü bulamazsa, güvenlik personelinin kişiyi araştırması için bir uyarı yayınlayacak.



Japan Times organizasyonda NEC'in NeoFace yüz tanıma sisteminin kullanılacağını bildirdi.



Kaliforniya merkezli bir hamburger zinciri olan CaliBurger, sadık müşterilerini tanımlamak için zaten bu teknolojiyi kullanıyor.



NEC'in son teknolojisi, dünyanın çeşitli havaalanlarında yolcuların biyometrik çıkışlarını kontrol etmek için de kullanılıyor.



NEC ayrıca geçmişte plastik cerrahi yapılan bireylerin yanı sıra, aynı ikizleri bile tanımlayabilen, son derece doğru yüz tanıma sistemi tanımlamasıyla biliniyor.



Teknoloji sitesi Gizmodo'ya göre, bazı insanlar bu tür sistemlerden memnun değil ve yüz verilerinin yanlış kullanımı konusunda kaygılarını dile getirdi.



Pek çok uzman, bu tür verilerin en sonunda polis ve diğer yasal kuvvetlerin eline geçeceğine inanıyor.



Olimpiyat yetkililerinin bu endişeleri organizasyon sırasında nasıl ele alacakları henüz belli değil.



2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarının 24 Temmuz - 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenmesi planlanıyor. Etkinlik, 25 Ağustos - 6 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Paralimpik Oyunları ile devam edecek. - İstanbul