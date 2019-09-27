Tokyo 2020 Olimpiyatları: 1,6 milyon dolar değerindeki 7 bin bilet sahte kimlikle satın alındı
Tokyo 2020 organizatörleri, cuma günü yapılan açıklamayla, internet üzerinden düzenlenen çekişte 6900 biletin sahte kimliklerle alındığını duyurdu. Organizasyon yaklaşık 1,6 milyon dolar değerindeki biletleri iptal etti.
Tokyo 2020 Olimpiyatları için çekilişle satılan yaklaşık 7 bin bilet sahte kimlik kullanılarak alındığı gerekçesiyle iptal edildi.
Tokyo 2020 organizatörleri, cuma günü yapılan açıklamayla, internet üzerinden düzenlenen çekilişte 6 bin 900 biletin sahte kimliklerle alındığını duyurdu. Organizasyon, yaklaşık 1,6 milyon dolar değerindeki biletlerin iptal edildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle