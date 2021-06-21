Tokyo 2020: Olimpiyatlarda 10.000 Japon seyirciye izin verilecek
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Tokyo 2020: Olimpiyatlarda 10.000 Japon seyirciye izin verilecek

Tokyo 2020: Olimpiyatlarda 10.000 Japon seyirciye izin verilecek
BBC - Haberler | Dünya

Sağlık uzmanlarının Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın seyircisiz oynanması tavsiyesinde bulunmasına rağmen, salonlarda 10.000'e kadar Japon izleyiciye izin verileceği açıklandı.

Sağlık uzmanlarının Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın seyircisiz oynanması tavsiyesine rağmen, salonlarda 10.000'e kadar Japon izleyiciye izin verileceği açıklandı.

Tokyo 2020 Olimpiyatlarına ülke dışından izleyiciler kabul edilmeyecek, ancak organizatörler, seyircilerin salonun kapasitesinin yüzde 50'sini geçmediği takdirde yerli izleyicilerin katılabileceğini söyledi.

Seyircilerin bağırmasına veya yüksek sesle konuşmasına izin verilmeyecek ve yüz maskesi takmaları zorunlu tutulacak.

Olimpiyatların 23 Temmuz'da başlaması planlanıyor. Paralimpik Oyunları'nın ise bir ay sonra, 24 Ağustos'ta başlaması öngörülüyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Tokyo 2020 organizasyon komitesi, Tokyo büyükşehir yönetimi ve Japonya hükümetinden yapılan ortak açıklamada, Paralimpik Oyunları için seyirci sayılarının 16 Temmuz'a kadar belirleneceği kaydedildi.

Seyircilere izin verme kararı, Japon tıp uzmanları tarafından geçen hafta oyunların seyircisiz oynanmasının "en az riskli" ve en çok arzu edilen seçenek olduğunu söyleyen bir raporun yayınlanmasına rağmen verildi.

Tokyo 2020 organizasyon komitesi başkanı Seiko Hashimoto, "Yurt içi ve yurt dışında seyircili oynanan pek çok spor etkinliği var" dedi ve şöyle devam etti:

"Kapsamlı önlemler alarak ve hükümet kıstaslarına dayanarak oyunları seyircilerle düzenleyebileceğimize inanıyoruz.

"Bütün dünya aynı sorunlarla karşı karşıya ve bunları aşmak için birlikte çalışmalıyız."

Delegeler ve sponsorlar organizatör olarak sınıflandırılacak ve bu nedenle 10.000 seyirci sınırına dahil edilmeyecek.

Covid-19 vakalarında hızlı bir artış olması ve bunun Japonya'nın sağlık sistemini etkilemesi durumunda, organizatörler daha fazla kısıtlamayı değerlendirecekler.

Bunun, mekanlardaki seyirci sayılarının daha da azaltılmasını içerebileceği belirtiliyor.

Oyunların Japonya'daki koronavirüs vaka sayılarındaki bir artışı tetikleyebileceğine dair endişeler var.

Geçen hafta Başbakan Yoshihide Suga, Japon halkına oyunları yerinde izlemek yerine, televizyondan takip etmeleri çağrısı yaptı.

Pazar günü, Olimpiyatların başlamasından beş hafta önce, Tokyo'da olağanüstü hâl kaldırıldı.

Nisan ayının sonundan bu yana vaka sayılarındaki artış nedeniyle Japonya'nın başkenti Tokyo'da ve diğer kentlerde acil Covid-19 kısıtlamaları uygulamaya konmuştu.

11 Temmuz'a kadar, Tokyo dahil bazı bölgelerde kısmi önlemler devam edecek.

Cumartesi günü, Japonya'ya vardığında Ugandalı bir atletin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Tokyo 2020: Olimpiyatlarda 10.000 Japon seyirciye izin verilecek
BBC
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