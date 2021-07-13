Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Tivibu'da
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Tivibu'da

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Tivibu'da
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Spor

32. Yaz Olimpiyat Oyunları heyecanı, Tivibu kullanıcıları ile buluşuyor.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları heyecanı, Tivibu kullanıcıları ile buluşuyor.

Tivibu açıklamasına göre, salgın nedeniyle tarihte ilk kez ertelenen Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde 23 Temmuz-8 Ağustos arasında düzenlenecek. Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın tüm heyecanını, geri al izle, kaydet izle ve durdur izle özellikleriyle, Eurosport 1, Eurosport 2, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından Tivibu ile yaşayabilecekler.

Tivibu izleyicileri TRT Spor ve TRT Yıldız kanalları ile olimpiyat ekibinin madalya yolculuğuna da eşlik edebilecek. 33 branş, 50 disiplinde dünyanın en iyi sporcularının yarışacağı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda milliler, 18 branşta 108 sporcu ile yarışacak.

Oyunların nabzı Olimpiyat Günlüğü ile tutulacak

Sporseverler, Tokyo 2020 heyecanının tüm gelişmelerini Tivibu Spor ekranlarındaki Olimpiyat Günlüğü'nden takip edebilecekler. Olimpiyat Günlüğü'nde ayrıca, milli sporcular ve olimpiyat komitesinden kıymetli isimlerle de bağlantılar yapılacak.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için geri sayım sürerken, Tivibu kullanıcıları, yılın en önemli spor organizasyonunu televizyon ekranına bağlı kalmadan televizyon keyfi yaşatan Tivibu Go ile de takip edebilecekler. Tivibu Go ile sporseverler ister evde ister tatilde, internetin olduğu her yerde dünyanın en iyi sporcularını web, cep, tablet ve destekleyen akıllı televizyon içerisinde yer alan Tivibu Smart TV uygulaması üzerinden paket erişim özellikleri kapsamında izleyebilecekler. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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