Tokyo 2020 madalya tablosu: Olimpiyat oyunlarında hangi ülkenin kaç madalyası var?
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Tokyo 2020 madalya tablosu: Olimpiyat oyunlarında hangi ülkenin kaç madalyası var?

Tokyo 2020 madalya tablosu: Olimpiyat oyunlarında hangi ülkenin kaç madalyası var?
BBC - Haberler | Dünya

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 33 dalda toplam 339 müsabaka gerçekleşiyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 33 dalda toplam 339 müsabaka gerçekleşiyor. Madalya yarışında hangi ülkenin nasıl bir performans gösterdiğini bu sayfadan aktarıyor olacağız. Hangi ülkenin kaç altın, kaç gümüş ve kaç bronz madalya kazandığını ve genel klasmandaki sıralamayı kolayca takip edebilirsiniz. İlk Olimpiyat madalyaları 24 Temmuz'da sahiplerini buluyor.

Tokyo 2020 madalya tablosu: Olimpiyat oyunlarında hangi ülkenin kaç madalyası var?
BBC
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