Tokyo 2020: Filenin Sultanları Rusya'yı 3-2 yendi, çeyrek finaldeki rakibini bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Tokyo 2020: Filenin Sultanları Rusya'yı 3-2 yendi, çeyrek finaldeki rakibini bekliyor

Tokyo 2020: Filenin Sultanları Rusya'yı 3-2 yendi, çeyrek finaldeki rakibini bekliyor
BBC - Haberler | Dünya

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki son grup maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek B Grubu'nu 3. sırada tamamladı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki son grup maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek B Grubu'nu 3. sırada tamamladı. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore ya da Sırbistan olacak.

Filenin Sultanları, Rusya Olimpiyat Komitesi karşısında ilk seti 25-21 kaybetti. Türkiye, ikinci seti 25-23 kazanarak durumu durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti de aynı skorla kazanan Filenin Sultanları, dördüncü sette Rusya Olimpiyat Komitesi'nin 25-15 üstünlüğüne engel olamadı ve setlerde setlerde durum 2-2'ye geldi.

Filenin Sultanları, beşinci seti 15-10 kazandı ve maçı 3-2 almayı başardı.

Türkiye, grup maçlarına Çin'i 3-0 mağlup ederek başlamış ancak daha sonra İtalya'ya 3-1, dünya sıralamasının zirvesindeki ABD'ye ise 3-2 mağlup olmuştu.

5 maçta 3 galibiyet

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, Cumartesi günü Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda A Grubu'nda Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Japonya ve Kenya yer alıyor.

Brezilya grubu ilk sırada tamamlamıştı.

Grupta sıralama son maçların ardından netleşecek ve tüm çeyrek final eşlemleri belli olacak.

BBC
Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları 'son dakika' ibaresiyle geçiyor
Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları "son dakika" ibaresiyle geçiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Tanju Özcan Ersin Tatar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokyo 2020: Filenin Sultanları Rusya'yı 3-2 yendi, çeyrek finaldeki rakibini bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 11:39:24. #1.15#

title