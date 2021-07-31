Tokyo 2020: Filenin sultanları çeyrek, okçu Mete Gazoz finalde
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Tokyo 2020: Filenin sultanları çeyrek, okçu Mete Gazoz finalde

Tokyo 2020: Filenin sultanları çeyrek, okçu Mete Gazoz finalde
BBC - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki dördüncü karşılaşmasında Arjantin Arjantin'i 3-0 yendi ve tarihte ilk kez olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki dördüncü karşılaşmasında Arjantin Arjantin'i 3-0 yendi ve tarihte ilk kez olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Milli takımın gruptan çıkmak için karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması lazımdı.

Filenin Sultanları, Arjantin karşısında set vermeden galip geldi.

Milli Takım ilk seti 23-25 kazanırken, ikinci seti 20-25, son seti ise 25-18 kazandı ve bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti.

Filenin Sultanları, B Grubu'ndaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü 08.20'de Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak.

Okçulukta ilk olimpiyat madalyası

Bu arada Mete Gazoz da finale yükselip, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirmeyi garantiledi.

Mete Gazoz yarı final maçında Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı 7-3 yendi.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı.

22 yaşındaki Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya gelip, rakibini 7-3'lük skorla yendi.

Tokyo 2020: Filenin sultanları çeyrek, okçu Mete Gazoz finalde
Tokyo 2020: Filenin sultanları çeyrek, okçu Mete Gazoz finalde
Tokyo 2020: Filenin sultanları çeyrek, okçu Mete Gazoz finalde
BBC
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
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