Tokyo 2020: Eray Şamdan karatede gümüş madalya kazandı
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BBC

Tokyo 2020: Eray Şamdan karatede gümüş madalya kazandı

Tokyo 2020: Eray Şamdan karatede gümüş madalya kazandı
BBC - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden Eray Şamdan finalde Fransız rakibi Steven Da Costa'ya 5-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden Eray Şamdan finalde Fransız rakibi Steven Da Costa'ya 5-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.

24 yaşındaki Eray Şamdan böylece karate sporunda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nden Şamdan, yarı final maçında Ürdünlü rakibi Rahman Abdel Almasatfa'yı 2-0 mağlup etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Şamdan'ın başarısının ardından Twitter'da bir paylaşım yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar katada Dilara Bozan ise bronz madalya maçını kaybetti.

Hong Konglu rakibi Mo Lau ile karşılaşan Bozan maçta 26,52 puan aldı. Rakibi Lau ise 26.94 puan elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, Eray Şamdan'ın aldığı gümüş madalya ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7'nci madalyasını kazanmış oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, şu ana kadar 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Mete Gazoz okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edip bronz madalya kazanan sporcular ise tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte Ferhat Arıcan oldu.

Türkiye'yi temsil eden boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli de yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale kalmıştı.

İki boksör de altın madalya için Cumartesi günü ringe çıkacak.

Tokyo 2020: Eray Şamdan karatede gümüş madalya kazandı
BBC
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.
Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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