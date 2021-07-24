Tokyo 2020'de yarın Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo 2020'de yarın Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek

Tokyo 2020'de yarın Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra 13 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Milli voleybolcular, TSİ 10.25'te son olimpiyat şampiyonu Çin'le B Grubu maçında karşı karşıya gelecek.

Atıcılıkta 10 metre havalı tüfekte Ömer Akgün, TSİ 07.00'de elemeye çıkacak. Ömer, elemeyi geçerse TSİ 09.30'da finalde yer alacak.

Artistik cimnastikte Nazlı Savranbaşı, TSİ 09.10'da eleme mücadelesine çıkacak. Halterde erkekler 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek TSİ 13.50'de podyumda yer alacak.

Kürekte Onat Kazaklı'nın tek çifte (M1 x) çeyrek final mücadelesi TSİ 05.40'ta başlayacak. Eskrimde İrem Karamete'nin madalya mücadelesi ise TSİ 04.55'te start alacak.

Tekvandoda ise kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber, tatamide mücadele verecek. Hatice'nin müsabakaları TSİ 06.20, Hakan'ın ise TSİ 07.00'de başlayacak.

Yelkende Ecem Güzel laser radial (TSİ 06.00), Onur Cavit Biriz rüzgar sörfü (RS-X) (TSİ 06.00) ve Dilara Uralp rüzgar sörfünde (TSİ 09.00) mücadele edecek.

Yüzmede ise 200 metre serbest stilde Baturalp Ünlü, (TSİ 13.21), 400 metre serbest stilde de Beril Böcekler (TSİ 14.12) ve Merve Tuncel (14.18) havuza girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Tokyo Olimpiyatları muhteşem törenle açıldı! Bayrağımızı Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı
Tokyo Olimpiyatları muhteşem törenle açıldı! Bayrağımızı Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Derya Uluğ Hande Erçel Serra Arıtürk
Spor Muslera Ali Koç Balotelli Rachid Ghezzal Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokyo 2020'de yarın Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 17:21:16. #1.14#

title