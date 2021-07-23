Tokyo 2020'de yarın 16 Türk sporcu mücadele edecek
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Tokyo 2020'de yarın 16 Türk sporcu mücadele edecek

Tokyo 2020'de yarın 16 Türk sporcu mücadele edecek
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın Türkiye adına 16 sporcu sahne alacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın Türkiye adına 16 sporcu sahne alacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcular, madalya mücadelesi verecek.

Atıcılıkta 10 metre havalı tabancı kategorisinde yarın eleme ve final mücadelesi yapılacak. Türkiye adına İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç, bu kategoride Türkiye adına başarı kovalayacak. Asaka Shooting Range'deki yarışlar, TSİ 07.00'de başlayacak.

Oyunlarda Türkiye adına sahne alacak iki isim ise bisiklet branşında Ahmet Örken ile Onur Balkan olacak. Fuji International Speedway'deki yol yarışında mücadele verecek iki ismin yarışı, TSİ 05.00'te start alacak.

Boksta son 32 tur mücadelesinde 69 kiloda Necat Ekinci, Kokugikan Arena'da ringe çıkacak. Necat Ekinci, TSİ 07.15'te'teki karşılaşmada Belaruslu Aliaksandr Radzionau ile karşı karşıya gelecek.

Türk sporcular, artistik cimnastik erkekler elemesinde de yarın Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak

Ahmet Önder, Adem Asil sahne alacak. Ariake Gymnastics Centre'deki mücadele TSİ 13.30'da başlayacak.

Judoda ise 48 kiloda Gülkader Şentürk ve 60 kiloda Mihraç Akkuş, TSİ 05.00'de madalya için mindere çıkacak. Nippon Budokan'daki müsabakalarda Gülkader Şentürk, son 32 turunda İspanyol Julia Figueroa ile karşılaşacak. Mihraç Akkuş da aynı turda Butanlı rakibi Ngawang Namgyel karşısında tur arayacak.

Okçulukta Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takım mücadelesine çıkacak. Yumenoshima Final Field'deki müsabakalar, TSİ 04.46'da başlayacak.

Oyunlarda madalya mücadelesine çıkacak bir diğer Türk sporcu ise tekvandoda Rukiye Yıldırım olacak. 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden Rukiye Yıldırım, Makuhari Messe Hall A'da TSİ 07.30'da Mısırlı Nour Abdelsalam ile son 16 turunda mücadele edecek.

Tokyo 2020 akşam seansında milli yüzücüler Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada seçmelere katılacak. TSİ 14.37'teki yarışlar, Tokyo Aquatics Centre'da yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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