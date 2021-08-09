Tokyo 2020'de mücadele edecek paralimpik milli sporcuların ilk kafilesi Japonya'ya uğurlandı
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Tokyo 2020'de mücadele edecek paralimpik milli sporcuların ilk kafilesi Japonya'ya uğurlandı

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek golbol milli takımları ile görme engelli milli judoculardan oluşan ilk kafile, Esenboğa Havalimanı'ndan törenle uğurlandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek golbol milli takımları ile görme engelli milli judoculardan oluşan ilk kafile, Esenboğa Havalimanı'ndan törenle uğurlandı.

Havalimanının VIP bölümünde gerçekleştirilen törene Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile sporcu aileleri katıldı.

Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, burada yaptığı açıklamada, Tokyo'ya gidecek ilk kafilede 29 sporcunun yer aldığını söyledi.

Uzun yıllar yaptıkları çalışma ve emek sonucu bu noktaya geldiklerini anlatan Öztürk, "Güçlü bir kafilemiz var. Türkiye tarihindeki en yüksek kafile sayısı ile yola çıkıyoruz. Şu anda ilk kafilemiz Golbol Milli Takımı ile Judo Milli Takımı. Sporcularımız oraya vardıklarında Moriyama'ya geçecek ve antrenmanlarına orada devam edecek." dedi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ise paralimpik oyunları tarihinde Türkiye'ye altın madalya getiren ilk federasyon olduklarını anımsatarak, "Bu bize moral vermekle birlikte aynı zamanda sorumluluk da veriyor. Tokyo 2020'ye daha iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Kovid-19 salgınına rağmen çok çalıştık. Hedefimiz en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek." diye konuştu.

Erkek Golbol Milli Takımı Kaptanı Hüseyin Alkan da paralimpik sporcular olarak her geçen gün çoğaldıklarını dile getirdi.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na bir öncekinden daha fazla sporcuyla katıldıklarına dikkati çeken Hüseyin, "Tokyo 2020'de olimpik sporcularımızın tarihimizde ilkler yaşattığı bu dönemde, bizler de paralimpik sporcular olarak bayrağımızı daha ileriye taşımak istiyoruz. Başarılı sonuçlarla döneceğimize olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo 2020'de mücadele edecek paralimpik milli sporcuların ilk kafilesi Japonya'ya uğurlandı
Tokyo 2020'de mücadele edecek paralimpik milli sporcuların ilk kafilesi Japonya'ya uğurlandı
Tokyo 2020'de mücadele edecek paralimpik milli sporcuların ilk kafilesi Japonya'ya uğurlandı
Tokyo 2020'de mücadele edecek paralimpik milli sporcuların ilk kafilesi Japonya'ya uğurlandı
Tokyo 2020'de mücadele edecek paralimpik milli sporcuların ilk kafilesi Japonya'ya uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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