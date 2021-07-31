Tokyo 2020'de Kenyalı atlet Mark Otieno Odhiambo'nun doping testi pozitif çıktı
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Tokyo 2020'de Kenyalı atlet Mark Otieno Odhiambo'nun doping testi pozitif çıktı

Tokyo 2020'de Kenyalı atlet Mark Otieno Odhiambo'nun doping testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metrede mücadele etmesi beklenen Kenyalı atlet Mark Otieno Odhiambo'nun doping testi pozitif çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metrede mücadele etmesi beklenen Kenyalı atlet Mark Otieno Odhiambo'nun doping testi pozitif çıktı.

Uluslararası Test Ajansı tarafından yapılan açıklamada, oyunlar sırasında alınan numunesinde anabolik steroid maddesine rastlanan Odhiambo'nun atletizmden geçici olarak men edildiği ve olimpiyatta yarışamayacağı belirtildi.

Odhiambo, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2018 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda Kenya'yı temsil etmişti.

Oyunlarda kadınlar 100 metrede yarışan Nijeryalı Blessing Okagbare'ye de yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle atletizmden geçici men cezası verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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