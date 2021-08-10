Tokyo 2020'de karatede en çok podyum sevincini Türkiye yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo 2020'de karatede en çok podyum sevincini Türkiye yaşadı

Tokyo 2020'de karatede en çok podyum sevincini Türkiye yaşadı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye, Tokyo 2020'de karate branşında madalya kazanan 20 ülke arasında 4 madalyayla en çok podyum sevinci yaşayan ülke oldu.

Türkiye, Tokyo 2020'de karate branşında madalya kazanan 20 ülke arasında 4 madalyayla en çok podyum sevinci yaşayan ülke oldu.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate branşında 32 ülkeden sporcular tatamiye çıktı. Türkiye karate kumitede 67 kiloda Eray Şamdan gümüş, +75 kiloda Uğur Aktaş, 61 kiloda Merve Çoban bronz madalya elde etti. Katada ise Ali Sofuoğlu bronz madalyayla podyumda yer aldı.

En çok madalya alan ülkeler arasında ilk sırada yer alan Türkiye, genel madalya sıralamasında da 10. sırada yer aldı.

Tokyo 2020'de karatede madalya alan 20 ülke ve aldıkları madalyalar şöyle:

Ülke İsmiAltınGümüşBronzMadalya Sayısı
Türkiye0134
Japonya1113
İspanya1102
Mısır1012
İtalya1012
Azerbaycan0202
Çin0112
Ukrayna0112
Kazakistan0022
Bulgaristan1001
Fransa1001
İran1001
Sırbistan1001
Suudi Arabistan0101
Avusturya0011
Çin Taipeisi0011
Hong Kong0011
Macaristan0011
Ürdün0011
Amerika Birleşik Devletleri0011

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Aleyna Tilki Süreyya Yalçın İbrahim Çelikkol
Spor Mesut Özil Merve Çoban Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokyo 2020'de karatede en çok podyum sevincini Türkiye yaşadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:46:58. #1.15#

title