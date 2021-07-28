Tokyo 2020'de ırkçı söylemde bulunan Alman yönetici Patrick Moster özür diledi
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Tokyo 2020'de ırkçı söylemde bulunan Alman yönetici Patrick Moster özür diledi

Tokyo 2020'de ırkçı söylemde bulunan Alman yönetici Patrick Moster özür diledi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarış sırasında ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen Almanya Bisiklet Birliğinin sportif direktörü Patrick Moster, özür diledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarış sırasında ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen Almanya Bisiklet Birliğinin sportif direktörü Patrick Moster, özür diledi.

Yol bisikletinde erkekler zamana karşı yarışı sırasında piste inen Moster, Etiyopyalı Amanuel Ghebreigzabhier ile Cezayirli Azzedine Lagab'ın gerisinde kalan Alman sporcu Nikias Arndt'a destek vermek amacıyla, "Şu deve sürücülerini yakala, hadi!" ifadelerini kullandı.

Irkçı söylemlerinin kamerayla kayıt altına alınmasının ardından Alman basınına konuşan Moster, "O anın sıcaklığı ve hissettiğim baskı nedeniyle yanlış ifadeler kullandım. Kimseyi kırmak istememiştim. Bunun için içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonu, söz konusu söylemleri nedeniyle Patrick Moster'dan savunma istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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Tokyo 2020'de ırkçı söylemde bulunan Alman yönetici Patrick Moster özür diledi - Haberler Spor
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