Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, madalyasını aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karate erkekler kumitede 67 kiloda gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, madalyasını aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karate erkekler kumitede 67 kiloda gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, madalyasını aldı.

Nippon Budokan'da gerçekleştirilen madalya törenini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Eray'ın gümüş madalya aldığı sıklette altın madalyayı Fransız sporcu Steven da Costa, bronz madalyaları ise Kazakistan'dan Darkhan Assadilov ile Ürdün'den Abdel Rahman Almasatfa boynuna taktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki