Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, madalyasını aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, madalyasını aldı

Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, madalyasını aldı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karate erkekler kumitede 67 kiloda gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, madalyasını aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karate erkekler kumitede 67 kiloda gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, madalyasını aldı.

Nippon Budokan'da gerçekleştirilen madalya törenini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Eray'ın gümüş madalya aldığı sıklette altın madalyayı Fransız sporcu Steven da Costa, bronz madalyaları ise Kazakistan'dan Darkhan Assadilov ile Ürdün'den Abdel Rahman Almasatfa boynuna taktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.
Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ümit Dündar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Seda Sayan Gülben Ergen
Spor Ali Koç Eda Erdem Fatih Terim Caner Erkin Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, madalyasını aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 15:56:02. #1.15#

title