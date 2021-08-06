Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban madalyalarını aldı
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Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban madalyalarını aldı

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban madalyalarını aldı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede bronz madalya kazanan milli sporcular Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban, madalyalarını aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede bronz madalya kazanan milli sporcular Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban, madalyalarını aldı.

Nippon Budokan'da gerçekleştirilen madalya töreninde ilk önce erkekler katada bronz madalyaya ulaşan Ali Sofuoğlu podyuma çıktı. Ali'ye madalyasını Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Danka Bartekova verdi.

Kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban'a da madalyasını yine Bartekova takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban madalyalarını aldı - Haberler Spor
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