Tokyo 2020'de Avustralya Atletizm Takımı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo 2020'de Avustralya Atletizm Takımı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya girdi

Tokyo 2020'de Avustralya Atletizm Takımı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya girdi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekilen ABD'li sporcu Sam Kendricks ile temasta olduğu tespit edilen Avustralya Atletizm Takımı karantinaya girdi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekilen ABD'li sporcu Sam Kendricks ile temasta olduğu tespit edilen Avustralya Atletizm Takımı karantinaya girdi.

Avustralya Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, ülkenin atletizm takımında yer alan 63 sporcunun, tedbir amacıyla kendilerini odalarında karantinaya aldıkları ve bugün Kovid-19 testine girecekleri belirtildi.

Rio 2016'da bronz madalya kazanan, 2017 Londra ve 2019 Doha'da ise üst üste iki dünya şampiyonluğu elde eden sırıkla atlamacı Kendricks, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından karantina süresi içinde yarışlara katılamayacağı gerekçesiyle Tokyo 2020'den çekildiğini duyurmuştu.

Tokyo Olimpiyat Komitesi, oyunlara akredite olarak yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının, 20'si sporcu olmak üzere 193 kişiye çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan 'tokat' olayı
Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan "tokat" olayı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Demet Akalın Yıldız Tilbe Oğulcan Engin
Spor Metin Oktay Fatih Terim Alper Yılmaz Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokyo 2020'de Avustralya Atletizm Takımı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 11:02:36. #1.15#

title