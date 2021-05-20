Tokyo 2020'de 3 Türk hakem

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Halil İbrahim Cicioğlu, Levent Şen ve Gürhan Yücel, güreş müsabakalarında görev alacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Halil İbrahim Cicioğlu, Levent Şen ve Gürhan Yücel, güreş müsabakalarında görev alacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üç Türk hakem görev alacak. Kovid-19 nedeni ile bu yıl yapılacak olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreş hakemi olarak, Halil İbrahim Cicioğlu, Levent Şen ve Gürhan Yücel görev alacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı