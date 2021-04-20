Tokul köyünde karantina sona erdi
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Tokul köyünde karantina sona erdi

Tokul köyünde karantina sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyünde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyünde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Aslanapa İlçesi Tokul köyünde 9 Nisan 2021 tarihinde, bazı vatandaşların Korona virüsü testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina uygulanmıştı. 10 günlük sürenin ardından karantina sona erdirilirken, hayat sosyal mesafe ve Korona virüs tedbirleri kapsamında normale döndü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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