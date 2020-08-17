Toksöz Kartal güven tazeledi
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Toksöz Kartal güven tazeledi

MHP Aşkale İlçe Başkanlığı, 13. Olağan Kongresini gerçekleştirdi.

Toksöz Kartal güven tazeledi
17.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:28

MHP Aşkale İlçe Başkanlığı, 13. Olağan Kongresini gerçekleştirdi.

Aşkale Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı, A. Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Erzurum Barosu Disiplin Üyesi ve Aşkale Belediyesi Meclis üyesi Bilge Mutlu Bilge'nin yanı sıra MHP Delegeleri katılım sağladı.

Divan seçimi sonrası, MHP İlçe faaliyet raporları okunarak oylamaya sunuldu.

Açılış konuşmasını MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal yaptı.

Kartal "Yüreği Türk ve Türkiye sevdasıyla çarpan kıymetli dava arkadaşlarım sizleri en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Sözümüz kalptendir, duruşumuz asaletimizdendir, dilimizden çıkanlar içimizden kopup gelenlerdir.

Diyor ya Yusuf Has Hacib, "Kimin düşündüğü ile söylediği bir olursa işte doğru insan odur." Doğrudan sapan, yanlışa gömülecek, yozlaşma akıntısına kapılacaktır.

Davada ileri hamlelere ayak uyduramayanların gözleri daima geride kalacaktır. Yapacak bir şeyi, söyleyecek bir sözü olmayanların bahaneleri kabarıktır.

Bizler, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar devraldığımız bayrağı layığı ile bugüne kadar taşıdık. Hem Devletimize, hem milletimize ve hem de davamıza yakışır bir şiar içinde tekrar göreve talibiz.

Ben değil biz diyerek gencinden yaşlısına varıncaya kadar hizmet etmeye devam edeceğiz.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket Türklüğün güvencesi, Türkiye'nin huzur, kardeşlik ve istikrar güvenliğidir. Biz büyük bir aileyiz. Büyük bir davanın mensuplarıyız. Büyük bir sevdanın temsilcileriyiz." Dedi.

Toksöz Kartal konuşmasını "MHP olarak Türkiye'nin umuduyuz, Türk milletinin gelecek özlemleriyiz. Ne Mutlu Türküm Diyene."diyerek tamamladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın salona hitabında gündemle alakalı bilgiler verdi.

Aydın, "MHP Erzurum ilçe kongrelerimize güzide ilçelerimiz İspir ve Pazaryolu'ndan Bismillah dedik. Bugün Aşkale'deyiz Rabbim İstiklalde birliğimize, İstikbalde dirliğimize ve Kazananın Türkiye olmasına vesile kılsın inşallah" diye konuştu.

Aydın ABD başkan adayının yaptığı skandal sözler için ise, "Verecek bir tavizimiz yoktur. Ülkemiz üzerine oynan oyunlar için uyanık olmalıyız, birlik olmalıyız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bizleri yıkamayanlar bugün siyaseten bizleri ayrıştırma ve parçalama hesapları yapmaktadırlar, açık ve net bir dille bunu açıklıyorlar. Biz ülke olarak bir olmazsak Allah korusun, Suriye, Irak ve Libya gibi oluruz ki en büyük amaçları da budur. Irak'ta, Suriye'de ne işimiz var bize ne diyenler, 15 Temmuz hainliğinde 251 şehidimize ve 2193 gazimize çıtını çıkarmadılar. Bugün Lübnan'da ne oldu, Türkiye'ye oynanacak oyunun provasını yaptılar. Önce ülkeleri kaosa sürüklüyorlar, daha sonra küçük lokmalara bölüp en sonunda barış ve demokrasi kisbetinde öldürücü darbeyi vuruyorlar. 15 Temmuz gerçekleşseydi bizim içinde düşündükleri buydu. Biz bu coğrafyada bin yıldır, Alevisi, Sünnisi Türkü, Kürdü vs bir bütünüz, kız alıp kız vermişiz, aile kurmuşuz ve hep birlikte Türkiye olmuşuz. Bin yıldır birlikte yaşamışız bize bu fitneyi sokamazsınız." Diye konuştu.

Kongrede oy kullanımına geçilirken Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın, İl Başkanı Naim Karataş ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Tek adayla gerçekleştirilen MHP, Aşkale ilçe Başkanlığı 13. Olağan Kongresinde 400 delegenin 293 oyunu alan Toksöz Kartal yeniden ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Manşet

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