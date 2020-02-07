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TOKSAN tedarikçilerine inovasyon eğitimi verdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sabancı Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen İNOSUİT: İnovasyon Odaklı Mentörlük programına katılan Küçükoğlu Holding'e bağlı Toksan, sürecin en önemli parçalarından biri olarak gördüğü tedarikçilerine yönelik eğitim programı düzenledi.

07.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:24
TOKSAN tedarikçilerine inovasyon eğitimi verdi

İhracatçılar Meclisi (TİM) ve işbirliğinde geliştirilen İNOSUİT: İnovasyon Odaklı Mentörlük programına katılan Küçükoğlu Holding'e bağlı Toksan, sürecin en önemli parçalarından biri olarak gördüğü tedarikçilerine yönelik eğitim programı düzenledi.

Kaynak: Dunya.com

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