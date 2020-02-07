TOKSAN tedarikçilerine inovasyon eğitimi verdi

07.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:24

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sabancı Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen İNOSUİT: İnovasyon Odaklı Mentörlük programına katılan Küçükoğlu Holding'e bağlı Toksan, sürecin en önemli parçalarından biri olarak gördüğü tedarikçilerine yönelik eğitim programı düzenledi.