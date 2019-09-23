Toksan, IAA 2019’da yeni ürünlerini sergiledi

23.09.2019 13:45

Toksan, 12-22 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşen ve dünyanın en büyük otomotiv fuarından biri olan IAA 2019'da ürünlerini görücüye çıkardı. Yüzde 100 yerli sermayeli Türk firması olan Küçükoğlu Holding'in kuruluşu Toksan, dünyanın önde gelen ana sanayi firmalarını fuardaki standında ağırladı.