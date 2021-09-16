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Toksan, GPTW'den alınan ödülü çalışanlarıyla kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Toksan, GPTW'den alınan ödülü çalışanlarıyla kutladı

Dünyanın önde gelen otomotiv firmalarına orijinal parça üreten Küçükoğlu Holding firmalarından Toksan AŞ, Great PlaceToWork (GPTW) Enstitüsü'nden aldığı 'Çalışmak için Harika İşyeri' ödülünü, çalışanları ile birlikte kutladı.

Dünyanın önde gelen otomotiv firmalarına orijinal parça üreten Küçükoğlu Holding firmalarından Toksan AŞ, Great PlaceToWork (GPTW) Enstitüsü'nden aldığı 'Çalışmak için Harika İşyeri' ödülünü, çalışanları ile birlikte kutladı.

Toksan'ın Bursa ve Kocaeli'ndeki fabrikalarında yapılan kutlamalara Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları ve Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin, Toksan Genel Müdürü Erol Sarıkaya, GPTW projesini yürüten Fabrika Direktörü Gürkan Koyuncu ile fabrika çalışanları katıldı. Kutlama programında konuşan Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları ve Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin, Türk otomotiv sektörünün güçlü kuruluşlarından Küçükoğlu Holding'in, Türkiye'de İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Adapazarı'nda, Slovenya'da da Koper şehrindeki yatırımları ile global marka olma yolunda kararlı adımlar attığını söyledi. Erçetin, merkezi İstanbul'da bulunan Küçükoğlu Holding'in, toplam 110 bin metrekare büyüklüğünde 6 tesiste yaklaşık bin 600 çalışanı ile otomotiv yan sanayii, inşaat, perakende satış ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirtti. Konuşmasında Küçükoğlu Holding'in çalışanlarına, müşterilerine, topluma ve çevreye duyarlı üretim anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Yahya Erçetin, "2021 yılında holding şirketlerimiz çok prestijli ödüller alarak büyük bir gurur yaşattılar. Toksan'ın aldığı '2020 yılı En İyi İşveren Ödülü'nü, çalışanlarımıza verdiğimiz değerin en güzel yansıması olarak görüyoruz. Bu yıl aynı ödülü diğer bir şirketimiz olan Toyota Plaza Aktoy da üstelik ikinci defa alarak bizlere başka bir gurur daha yaşattı. Küçükoğlu holding olarak yaptığımız faaliyetler ile içinde bulunduğumuz sektörlere değer katıyoruz. Bu sırada aldığımız ödüller ise motivasyonumuzu daha da arttırıyor" dedi.

Toksan Genel Müdürü Erol Sarıkaya da katıldıkları her programdan ödülle dönmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. En İyi İşveren Ödülü (GPTW) getiren programın Fabrika Direktörü Gürkan Koyuncu tarafından fabrika çalışanları ile birlikte yürütüldüğünü belirten Erol Sarıkaya, ödülün fabrika yönetimi ile çalışanların nasıl kenetlendiğini ve işveren-yönetici ilişkilerinin temelini oluşturan güven duygusunun kurumsallaştığını göstermesi açısından çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Toksan Gebze Fabrikası Direktörü Gürkan Koyuncu da projeyle ilgili bilgi vererek Great PlaceToWork'ün (GPTW) 5 kıtada 49 ülkede faaliyet gösteren 30 yıllık araştırma üzerine inşa edilmiş global bir platform olduğunu söyledi. GPTW'nin güven düzeyi yüksek işyeri kültürleri geliştirerek firmalara mükemmel işyeri oluşturmalarına ve sürdürmesine yardım eden modelleme olduğunu belirten Gürkan Koyuncu, başlattıkları program ile Toksan'ın Bursa ve Gebze'deki fabrikalarında çalıştaylar düzenlediklerini söyledi. GPTW çalıştayı ile insan odaklı kurum kültürünü derinlemesine analiz etme, ölçümleme, geliştirme imkanı bulduklarını vurgulayan Koyuncu, "Harika bir işyeri tanımlaması için gereken güven, gurur ve takım ruhu bizi ödülle buluşturdu. Projenin yürütülmesinde destek olan holding üst düzey yöneticilerine ve işyeri ile bütünleşen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Toksan, GPTW'den alınan ödülü çalışanlarıyla kutladı

Toksan, GPTW'den alınan ödülü çalışanlarıyla kutladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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